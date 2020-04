Sicilia

Maltempo in Sicilia: allerta gialla della Protezione Civile Maltempo in Sicilia: allerta gialla della Protezione Civile

Palermo – Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani un’allerta meteo gialla in tutta l’isola. In particolare sono previste piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I mari saranno molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centro-meridionale.