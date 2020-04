Dieta del limone bollito, ecco il segreto per dimagrire: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta del limone bollito per perdere peso subito e drenare i liquidi in eccesso. Si tratta di una dieta che aiuta a riattivare il metabolismo e a ridurre il gonfiore della pancia. Il limone è noto da sempre per le sue proprietà depurative e disinfettanti per l’organismo. La dieta del limone bollito si basa essenzialmente su una bevanda a base di limone, da bere quattro volte al giorno.Ma vediamo come si prepara la bevanda con il limone bollito.Questi gli ingredienti che occorrono: 2 cucchiai di succo di limone o lime (circa ½ limone), 2 cucchiai di sciroppo d'acero genuino (non sciroppo di zucchero aromatizzato all'acero), Pepe di Cayenna da 1/10 di Tsp (pepe rosso) o da gustare. Utilizzate Acqua, mediamente calda. Unite il succo, lo sciroppo d'acero e il pepe di cayenna in 10 once e riempire il bicchiere con acqua semi calda. Ora vediamo la dieta del limone bollito in un esempio di menù giornaliero.Colazione con bicchiere di bevanda al limone al risveglio, yogurt magro, frutta fresca e avena. Spuntino: un bicchiere di bevanda al limone, mandorle o frutta fresca o verdura cruda. Pranzo: un pasto leggero come un’insalata di legumi accompagnata da pane integrale o del riso integrale con verdure. Merenda: un bicchiere di bevanda al limone e un frutto oppure due biscotti d’avena. Cena: pesce o carne bianca alla griglia accompagnata da verdure condite con succo di limone e un bicchiere della bevanda al limone prima di andare a dormire.La dieta del limone bollito si può riprendere, per brevi periodi, da tre fino a quattro volte nell’arco di un anno. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta del limone bollito non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importnati e a chi fa uso giornaliero di farmaci.