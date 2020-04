Politica

Coronavirus Ragusa, donazione da 15 mila euro all'Asp Coronavirus Ragusa, donazione da 15 mila euro all'Asp

Ragusa - Una donazione di 15 mila euro è stata destinata all’Asp di Ragusa dal gruppo parlamentare 5 stelle all’Ars. Si tratta di una quota parte dei 200 mila euro provenienti dalle decurtazioni mensili delle indennità dei parlamentari stessi. E’ stata la deputata iblea del movimento, Stefania Campo, a comunicarlo direttamente al manager dell’Asp ragusana Angelo Aliquò. La somma è destinata all’acquisto di dispositivi e attrezzature mediche per l’assistenza sanitaria erogata nelle strutture dell’Asp iblea.La Campo ha voluto accompagnare la donazione con parole di elogio e ringraziamento per il personale dell’azienda sanitaria iblea “Ragusa anche stavolta ha dato il meglio di sé in termini economici, di solidarietà e di capacità organizzative. Ora è il momento di consolidare tali risultati, ottenuti, ci teniamo a precisarlo, grazie al lavoro di tutto il comparto sanitario, dagli infermieri ai medici, fino al vertice stesso delle varie strutture. In tal senso, le attrezzature acquistate a Ragusa con la nostra donazione speriamo non debbano servire all’emergenza attuale ma che, paradossalmente, possano diventare utili alle necessità future, rappresentando un piccolo valore aggiunto al patrimonio sanitario pubblico.Appena finita l’emergenza faremo in modo che tanti aspetti vadano rivisti, bisognerà invertire la tendenza e reinvestire con molta forza nella sanità pubblica”. (da.di.)