Coronavirus e nuovo decreto, bonus da 800 euro ad aprile: ecco chi puÃ² fare domanda

Coronavirus e nuovo decreto, bonus da 800 euro ad aprile: ecco chi può fare domanda

Roma – Nuovo decreto e nuovo bonus per autonomi che da 600 euro passerà a 800 euro. Il Governo sta lavorando al nuovo decreto per l’emergenza coronavirus che sarà approvato a fine aprile. Il bonus 600 euro, almeno nella sua prima parte di vita, è stato riconosciuto indiscriminatamente ai possessori di partita Iva e ai liberi professionisti con redditi minori a 35 mila euro. L’indennità è arrivata anche sui conti correnti di quelli che pur vantando un reddito maggiore, comunque compreso tra i 35 mila e i 50 mila euro, hanno di fatto registrato minori entrate a causa dell’emergenza Coronavirus.Le ultime notizie trapelate da Palazzo Chigi sembrerebbero dare per certo un aumento dell’indennità da 600 euro a 800 euro. Per rendere questa operazione possibile sarà necessario ridurre la platea degli aventi diritto. Ma chi potrà richiedere il nuovo bonus da 800 euro? A chi sarà allora riconosciuto il nuovo bonus autonomi 800 euro? Chi saranno le categorie di professionisti esclusi? Su questo Governo e opposizione si stanno ancora confrontando. Pare inoltre che la questione sia spaccando la stessa maggioranza. La posizione prevalente vedrebbe l’indennità riconosciuta solo a chi nell’anno di imposta 2018 ha dichiarato redditi minori di 35 mila euro.A tutti gli altri, quindi, nei mesi di maggio e giugno il nuovo bonus non verrebbe accreditato. Non è stato chiarito nulla, in fine, in merito alle modalità di accesso allo stesso. Non sappiamo pertanto ancora se i contribuenti saranno tenuti a presentare una nuova richiesta all’Inps o se sarà l’Istituto stesso a procedere sulla base dei dati già posseduti. Probabilmente nei prossimi giorni, o comunque entro la fine del mese, sarà il Governo a fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.