Task Forse Ragusa, call tra i vertici di Confcommercio

Ragusa - Conference call domenicale tra i vertici sezionali e provinciali di Confcommercio Ragusa per concordare insieme linee programmatiche uniche sui territori dell’area iblea. Linee programmatiche che si rendono necessarie al fine di affrontare l’imminente fase 2. Tutto ciò nell’intento di promuovere buone pratiche utili agli associati ma al contempo distinte per categoria sia sul piano sicurezza che su quello legislativo.Sono in programma altri incontri in conference call con le varie categorie e soprattutto con le varie amministrazioni locali per stabilire insieme le strategie necessarie a fare ripartire l’economia iblea utilizzando tutte le azioni possibili destinate a fornire alle aziende aiuti concreti per le nuove proiezioni economiche che si presenteranno all’indomani della fase 2 di questa emergenza economica. Il presidente provinciale Gianluca Manenti ha coinvolto tutti i presidenti sezionali a farsi parte attiva per affrontare al meglio i nuovi scenari economici, ripristinando alcune delle regole che erano già state approntate prima del lockdown e aggiungendone altre tra cui: distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, nuovo utilizzo di spazi all’aperto, indicazioni di ‘prudenza’, uso delle mascherine e divieto di assembramento.Si è parlato, durante la conference call, di aiuti concreti anche sul fronte economico grazie alla collaborazione di Commerfidi Sicilia scesa in campo a fianco delle aziende e delle imprese con una task force per fornire consulenza e assistenza finanziaria con riferimento agli scenari imposti dall’emergenza economica.