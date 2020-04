Attualità

Coronavirus Modica, nuovo ricovero per Covid 19 in Malattie Infettive Coronavirus Modica, nuovo ricovero per Covid 19 in Malattie Infettive

Modica – Nuovo ricovero per Covid 19 nella notte nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Si tratta di una donna di 78 anni di Vittoria. La donna risiedeva in una casa di riposo dove già sono stati eseguiti i tamponi per gli altri anziani presenti nella struttura e per il personale che vi lavora. Salgono così a 4 i ricoverati nell’ospedale modicano, due in Malattie Infettive e due in Rianimazione. Ieri sempre all’ospedale Maggiore è deceduta per Covid una donna di 84 anni di Rosolini che era ricoverata in terapia Intensiva.La donna soffriva di altre patologie importanti che hanno contribuito al suo decesso. Era stata ricoverata prima in Malattie Infettive e dopo per un peggioramento delle sue condizione era stata trasferita in terapia intensiva.