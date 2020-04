Screening epidemiologico, interviene il Pd di Pozzallo

Politica

Pozzallo - La segreteria del Pd Pozzallo interviene in merito alla nota dell’assessorato regionale alla salute del 16/04/2020 avente ad oggetto “disposizioni in materia di screening epidemiologico. Utilizzo dei testi sierologici e/o quantitavi". La predetta nota, che è rivolta ad alcune delle professioni oggi in prima linea, lascia perplessi e profondamente rammaricati perché dimentica del tutto delle altre categorie, al pari esposte e a rischio costante di contrarre il Covid19.Sul punto si è anche espresso il deputato (PD) Carmelo Miceli che ha evidenziato la completa dimenticanza, da parte del governo regionale e nell’ambito della nota anzi richiamata, di figure nevralgiche in materia di sicurezza come gli operatori addetti ai rifiuti urbani, rifiuti speciali prodotti dai presidi ospedalieri o dai pazienti oggi in isolamento domiciliare. Le predette categorie sono composte da uomini e donne che ad oggi corrono concretamente il rischio del contagio a cui va riservata un’attenzione particolare in una fase in cui è fondamentale limitare la diffusione epidemiologica sul territorio.Oltre al rischio del contagio, di per se’ grave e da scongiurare in ogni modo, si correrebbe anche il rischio di un disagio nel servizio di raccolta, ambito fondamentale per garantire e mantenere standard igienico - sanitari eccellenti soprattutto in questo periodo storico. Auspichiamo, dunque, che il governo regionale colmi la sua dimenticanza prevedendo tempestivamente l’estensione a tali categorie le disposizioni in materia di screening epidemiologici, test sierologici e/o quantitavi.