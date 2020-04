Attualità

Covid Hospital Modica: morta la donna 83enne di Rosolini

Modica – Un altro morto per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital della provincia di Ragusa. Si tratta della signora di 83 anni di Rosolini che era ricoverate in terapia Intensiva. La donna si trovava ricoverata in ospedale dallo scorso 4 aprile, prima era stata ricoverate nel reparto di Malattie Infettive e dopo per un peggiormento delle condizioni di salute ne era stato deciso il trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove è deceduta oggi. Scendono così a tre le persone ricoverate al Maggiore per Covid 19, due in Rianimazione e uno in Malattie Infettive. Sei invece le persone morte.I dati della Regione Siciliana diffusi ieri danno 58 contagiati da coronavirus in provincia di Ragusa.