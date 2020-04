Dieta ipocalorica e bevande super dimagranti: ecco come perdere peso

Salute e benessere

Dieta ipocalorica e bevande super dimagranti per perdere velocemente i chili di troppo. Non tutti sanno che ci sono delle bevande che se vengono associate ad una alimentazione ipocalorica, quindi priva di dolci, snack o bevande zuccherate, si può facilitare la perdita di peso. Le bevande super dimagranti naturalmente non devono sostituire una regolare alimentazione ma devono semplicemente essere consumate nell’arco della giornata. Ma vediamo un esempio di dieta ipocalorica e poi alcune super bevande che possono essere consumate durante il giorno.Colazione con un tè verde e due biscotti secchi integrali, uno yogurt e un caffè. Pasta integrale: una porzione di riso integrale con verdure, insalata mista o verdure grigliate. Merenda: un tè o altra bevanda super dimagrante. Cena: pesce al forno o al vapore, verdure cotte al vapore e una piccola fettina di pane integrale. Prima di andare a letto una tisana. Prima di elencare alcune bevande super dimagranti evidenziamo che la prima bevanda che non deve mancare è l’acqua. Bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua aiuta ad aumentare il metabolismo di circa il 30% e facilita la perdita di peso. I partecipanti ad uno studio che hanno bevuto mezzo litro d’acqua prima di ogni pasto hanno goduto di un aumento del 44% nella perdita di peso nel corso di 12 settimane.Ma ora vediamo quali sono alcune bevande super dimagranti che possono essere consumate durante una dieta. Acqua e limone: bere durante i pasti, acqua e limone aiuta il corpo a digerire quello che si sta mangiando e vi aiuta anche ad accelerare il metabolismo molto tempo dopo aver finito di mangiare. E se si inizia la giornata con acqua e limone, si comincia la giornata nel modo giusto. Con l’aggiunta di una spruzzata di limone in acqua calda, non appena ti svegli, il metabolismo schizzerà.Acqua di cocco: con sole 46 calorie ogni bicchiere, l’acqua di cocco è uno scambio di sapore a basso contenuto calorico che ha anche proprietà nel ridurre il colesterolo. In uno studio del Journal of Medicinal Food, ratti trattati con piccole quantità di acqua di cocco subivano un calo in entrambe le lipoproteine a bassa densità e livelli di trigliceridi (colesterolo cattivo). Tè bianco: bere una o due tazze di tè bianco al giorno facilita la perdita di peso. I ricercatori di uno studio hanno scoperto che il tè bianco in realtà analizza il grasso e previene la formazione delle cellule adipose.Tè Oolong: uno studio condotto da Beltsville Human Nutrition Research Center e presentato su LiveStrong ha esaminato gli effetti del consumo di tè oolong nel corso di tre giorni. I ricercatori hanno scoperto che coloro che bevevano 4 tazze di tè (rispetto a 4 tazze di acqua) hanno avuto un dispendio energetico superiore al 3% e bruciato 67 più calorie che i loro compagni che bevevano acqua. Se tali risultati non sono sufficienti, lo studio ha anche riscontrato che il gruppo ha mostrato il 12% in più di ossidazione dei grassi. Rooibos: il tè Rooibos contiene un antiossidante che può essere collegato alla perdita di peso: le catechine. Durante uno studio, i ricercatori hanno esaminato gli effetti della catechina ingerita bevendo il tè e ha scoperto che il consumo giornaliero ha provocato una diminuzione “significativamente inferiore”di peso corporeo, indice di massa corporea, circonferenza vita, massa grassa e grasso sottocutaneo nei partecipanti. E queste catechine non si trovano solo nel tè rooibos ma anche nell’oolong e il tè verde.Tè verde: grazie al composto epigallocatechina gallato (EGCG) secondo uno studio presentato in un articolo del dottor Mercola, il tè verde facilita la perdita di peso: può aumentare il metabolismo, potrebbe impedire lo sviluppo delle cellule adipose e aiuta ad aumentare l’escrezione di grasso. Il tè verde ha anche una piccola quantità di caffeina, che potrebbe essere un altro motivo per cui è così straordinario nell’accelerare il nostro metabolismo.