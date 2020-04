Dieta con kiwi e yogurt per dimagrire 3 kg subito: menÃ¹ completo

Salute e benessere

La dieta con kiwi e yogurt per dimagrire 3 kg in 7 giorni è molto restrittiva. Il menù dietetico della dieta con kiwi e yogurt prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua. Nel regime dietetico è prevista molta frutta e verdura. Ma vediamo cosa si mangia ogni giorno nella dieta con kiwi e yogurt per dimagrire fino a 3 kg. Prima però raccomandiamo come sempre di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta.La dieta con kiwi e yogurt non è adatta a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo e alle donne in gravidanza. Ecco il menù completo, giorno per giorno, della dieta con kiwi e yogurt per dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. Lunedì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: risotto ai funghi o con altri condimenti leggeri, insalatona e kiwi. Cena: zuppa di legumi, verdure miste e kiwi. Martedì: colazione con uno yogurt magro con 2 kiwi a pezzi. Pranzo: pasta integrale al sugo con parmigiano e verdure, un kiwi. Cena: carne magra con verdure grigliate e kiwi.Mercoledì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: pasta al pesto, gamberetti e insalata, un kiwi. Cena: formaggio magro (ad esempio ricotta) con verdure di stagione, pane integrale e un kiwi. Giovedì: colazione con una macedonia di frutta con 2 kiwi e tè verde. Pranzo: insalata di cereali con verdure miste, un kiwi. Cena: vellutata di verdure di stagione più un affettato magro e un kiwi. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato con cereali integrali e 2 kiwi. Pranzo: spaghetti o pasta di riso con verdure, fesa di tacchino, un kiwi. Cena: pesce alla piastra con contorno di verdure, pane integrale e kiwi.Sabato: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: insalatona con verdure e formaggio, pane integrale, un kiwi. Cena: bresaola e rughetta con pane integrale e kiwi. Domenica: colazione con uno yogurt magro con due kiwi, un infuso. Pranzo: pasta al tonno, verdure di stagione, un kiwi. Cena: passato di verdura con crostini di pane integrale e kiwi.