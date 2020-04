Tisana alla scorza di arancio amaro: ricetta per riattivare metabolismo

Rimedi naturali

Tisana alla scorza di arancio amaro per dimagrire e riattivare il metabolismo. E' una tisana ideale nella dieta dimagrante. Le scorze di arancio amaro (citrus aurantium) sonoriconosciute efficaci proprietà bruciagrassi grazie ad un'azione diretta sul metabolismo. L'arancio amaro aiuta ad eliminare le calorie assunte in eccesso e ha, inoltre, un buon effetto digestivo. ma come si prepara la tisana alla scorza di arancio amaro. Ingredienti per 50 g di tisana alla scorza di arancio amaro: 20 g di scorze di arancio amaro, 10 g di foglie di betulla, 20 g di semi di finocchio.Ecco ora come si preprara la tisana alla scorza di arancio amaro: portate ad ebollizione dell’acqua e versate un cucchiaio di tisana. Lasciare in infusione 5-10 minuti. Sono sufficienti 2 tazze al giorno dopo i pasti. Questa tisana è sconsigliata in gravidanza e alle persone che soffrono di patologie importanti come il diabete. La tisana alla scorza di arancio amaro può essere consumata solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico curante.