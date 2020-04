Coronavirus e maturità 2020, Azzolina: ecco le ultime novità su esami

Italia

Roma – Esami di maturità 2020, tutti ammessi all’esame e con 6 membri della commissione solo interni e un presidente esterno. “Ieri sera - scrive in un post su Facebook il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina - ho firmato la prima ordinanza che riguarda gli Esami di Stato del secondo ciclo. Come avevo anticipato anche in Parlamento, abbiamo modificato la commissione: tutti i 6 membri che la compongono saranno interni. Solo il presidente sarà esterno. Gli studenti avranno un esame serio, vero, ma saranno valutati da chi ne conosce il percorso scolastico.Dobbiamo tenere conto di questo anno particolare”.