Ciambella all'acqua senza latte e senza burro: ricetta facile

La ciambella all'acqua senza latte e senza burro è un dolce facile da preparare. E’ una ricetta della nonna semplice ed ideale per la colazione o per la merenda pomeridiana. Si prepara con pochi e semplici ingredienti, vediamo quali. Ingredienti: 3 uova grandi, 200 g di zucchero semolato, 75 g di olio di semi, 125 g di acqua, 300 g di farina 00, 1 bustina di lievito per dolci, la scorza grattugiata di un’arancia non trattata, un pizzico di sale, zucchero a velo per decorare. Ora vediamo come si prepara: per prima cosa montate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero fino a quando il composto non risulterà chiaro e spumoso.Poi unite un pizzico di sale, l’acqua e l’olio a filo continuando a montare. Aggiungete la scorza d’arancia grattugiata e mescolate bene. Infine aggiungete la farina setacciata assieme al lievito e amalgamate con le fruste elettriche, o una frusta a mano, fino a quando l’impasto non sarà omogeneo. Nel frattempo accendete il forno a 180° e fatelo riscaldare. Versate il composto in uno stampo per ciambella da circa 22 cm di diametro, precedentemente oliato e infarinato, d infornate. Lasciate cuocere per circa 30 minuti.Per verificare che la cottura sia completa inserite uno stecchino di legno al centro del dolce e se uscità asciutto la ciambella è cotta. Infine sfornatelo e lasciatelo intiepidire leggermente prima di spolverare cn lo zucchero a velo.