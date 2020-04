Migranti: sindaco Palermo, su Alan Kurdi Italia ha dato giusto segnale efficienza e umanità

Sicilia

Palermo, 17 apr. - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha espresso "il proprio apprezzamento per la decisione della Protezione Civile su indicazione del Ministero dei Trasporti di coinvolgere la Croce Rossa nelle attività di assistenza in mare e terra e nella sorveglianza sanitaria rivolte ai naufraghi salvati nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi, attualmente in attesa davanti le coste della provincia di Palermo".“In questi giorno sono stato in contatto costante con il Governo nazionale, le autorità diplomatiche tedesche e con il Capo Missione perchè si giungesse presto ad una soluzione - dice -Con l'intervento della Croce Rossa come soggetto attuatore si garantisce l'inalienabile diritto all'assistenza per i migranti naufraghi ed allo stesso tempo l'adeguata tutela sanitaria di tutta la collettività di fronte all'emergenza Covid-19". "Anche in questo momento difficile, credo che l'Italia abbia dato un giusto segnale di efficienza unita ad umanità e rispetto del diritto”, dice.