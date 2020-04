Dieta brucia grassi settimanale: ecco la ricetta per dimagrire

Salute e benessere

La dieta brucia grassi settimanale si basa su una alimentazione che aiuta a riattivare il metabolismo e nello stesso tempo a buttare giù la fastidiosa pancetta. La dieta brucia grassi è la vera ricetta per dimagrire. E’ importante però per cominciare ad avere dei rislutati associare alla dieta anche una regolare attività fisica giornaliera di almeno 20 minuti. La dieta brucia grassi settimanale prevede il consumo di molta frutta, verdura, yogurt e non solo. Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia in un menù settimanale della dieta brucia grassi.Lunedì: colazione con uno yogurt, una barretta di cereali light e un frutto fresco. Spuntino: due carote. Pranzo: un sandwich di pane pita non lievitato alla crusca con una fetta di tacchino e formaggio a basso contenuto di grassi, insalata di fagioli, carote tagliuzzate, albume d'uovo a pezzettini e una mela. Merenda: una mela. Cena: una porzione di riso con pesce e una tazza di macedonia di frutta. Martedì: colazione con una tazza di latte scremato con il caffè, due fette di pane tostato integrale con formaggio light di grassi e una mela. Spuntino: una carota. Pranzo: insalata con una salsiccia light, cavolo rosso, pomodori, sedano e carote. Merenda: un yogurt magro con frutta.Cena: un petto di pollo alla griglia con insalata di lattuga, rucola e cavolini di Bruxelles. Un frutto fresco. Mercoledì: colazione con uno yogurt magro con un cucchiaio di farina d'avena e un cucchiaino di semi di chia a un frutto fresco. Spuntino: due kiwi. Pranzo: insalata di riso integrale, peperoncino e ceci e una porzione di frutta. Merenda: un bicchiere di frullato di pesca con latte scremato. Cena: una porzione di carne alla griglia con una porzione di spinaci al vapore con salsa bianca light. Una porzione di composta di frutta. Giovedì: colazione con un tè verde senza aggiunta di zucchero e due biscotti d'avena. Spuntino: 5 noci o 5 mandorle. Pranzo: milanese di soia con contorno di zucca e carote e una pera.Merenda: un gelato ricco di proteine. Cena: una piccola porzione di pasta integrale con salsa di pomodoro e una macedonia di frutta. Venerdì: colazione con una tazza di yogurt bevibile con un cucchiaio di crusca di avena e una psremuta di arancia senza aggiunta di zucchero. Spuntino: un pezzo di formaggio magro. Pranzo: insalata di patate, tonno, uova sode e fagioli e una macedonia di frutta. Merenda: un pompelmo o un’arancia. Cena: una porzione di pesce alla griglia con spinaci e insalata di pomodori. Sabato: colazione con un bicchiere di yogurt zuccherato con cereali e frutta e un pompelmo. Spuntino: una pera.Pranzo: pesce alla griglia e insalata mista. Merenda: una tisana all’alga bruna. Cena: una porzione di pollo con pomodoro e insalata di carciofi e un kiwi.Domenica: colazione con una tazza di latte scremato con il caffè e macedonia di frutta o una spremuta si arancia senza zucchero. Spuntino: un uovo sodo. Pranzo: due porzioni di budino di bietole con tonno e una mela. Merenda: uno yogurt scremato con cereali non zuccherati. Cena: carne bianca alla griglia e insalata di carota grattugiata, pomodoro e asparagi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta brucia grassi settimanale è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti, alle donne in gravidanza o in allattamento. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa in quanto la dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.