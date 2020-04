Tisana bruciagrassi depurativa: ricetta per la dieta

Rimedi naturali

La tisana bruciagrassi depurativa è facile da preparare. E ‘ una tisana che aiuta a drenare i liquidi e nello stesso tempo favorisce la depurazione dell’organismo. Gli ingredienti della tisana brucia grassi depurativa sono: tè verde 25 g, pilosella foglie 10 g, carciofo foglie 5 g, malva sommità fiorite 5 g, radice di liquirizia 5 g. Ora vediamo come si prepara la tisana brucia grassi depurativa: portate ad ebollizione un cucchiaio di tisana per 250 g di acqua.Lasciate in infusione 10 minuti e la vostra tisana depurativa bruciagrassi è pronta. Bevetene 3-4 tazze al giorno. Questa tisana è sconsigliata in gravidanza e allattamento. Inotlre non è adatta a chi soffre di pressione alta o di altra patologie importanti o chi fa uso giornaliero di farmaci. Prima di cominciare un uso di tisane alle erbe è raccomandato chiedere il parere del proprio medico curante.