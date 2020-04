Tisana al tÃ¨ verde: ricetta elimina grassi

Rimedi naturali

Ragusa - La tisana al tè verde è una valida ricetta elimina grassi. Il tè verde da sempre è noto come un vero toccasana per la salute del nostro organismo, infatti è un valido antiossidante che combatte il precoce invecchiamento cutaneo e, inoltre, favorisce l'eliminazione dei grassi e la riduzione dell'assorbimento degli zuccheri nel sangue. Ecco perchè il tè verde viene utilizzato come bruciagrassi e per ridurre il perso corporeo. Naturalmente, il tè verde è anche un ottimo depurativo e detossinante e si consiglia di berne 3 tazze al giorno, lontano dai pasti.Vediamo come si prepara la tisana al tè verde: portate ad ebollizione l’acqua e versate un cucchiaio di tè verde. Lasciate in infusione per qualche minuto. La tisana al tè verde non è consigliata alle donne in gravidanza e alle persone che soffrono di patoligie importnati come dibìabete, pressione alta e non solo.