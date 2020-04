Stefano Patuanelli: Il no al Mes Ã¨ definitvo, l'Italia non dovrÃ  mai attivarlo

Italia

Stefano Patuanelli: Il no al Mes è definitvo, l'Italia non dovrà mai attivarlo Stefano Patuanelli: Il no al Mes è definitvo, l'Italia non dovrà mai attivarlo

Roma - “Il no al Mes è definitivo, l'Italia non dovrà mai attivarlo". E’ quanto sostiene il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelle. Ospite di una trasmissione televisiva Patuanelli ha sottolineato che "al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio Europeo. Se lì si decide di rompere il Mes come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, significa che abbiamo rotto il Mes".