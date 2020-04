Scicli, allarme cani randagi in contrada Milizie: scattano controlli

Attualità

Scicli - Segnalazione cane randagi, avviate perlustrazioni in contrada Milizie nel territorio di Scicli. In seguito alla segnalazione di un cittadino, circa la presenza di cani randagi, ieri pomeriggio, in contrada Milizie, a monte di Donnalucata, l’ing. Andrea Pisani, responsabile della protezione civile comunale, rende noto che sia gli uomini della protezione civile che la polizia municipale sono intervenuti per una perlustrazione che non ha dato esito al momento.I controlli proseguiranno nelle prossime ore.