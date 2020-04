Attualità

Coronavirus Ragusa, domani sanificazione strade: ecco dove Coronavirus Ragusa, domani sanificazione strade: ecco dove

Ragusa - Le operazione di sanificazione della città procedono in maniera spedita. Domani, venerdì 17 aprile, una nuova vasta area sarà interessata a tale tipo di intervento. Dalle, 6 alle ore 12, apposite squadre opereranno nella zona compresa tra piazza Libertà e piazza Cappuccini, in prossimità delle strade vicine alle sedi dell’AVIS e dell’ASP, in via ing. Migliorisi, via Beata Maria Schininà, via Mongibello, Monte Cervino, Via della Costituzione, Viale dei Platani Via La Marmora, via G.Rummo e nelle aree pubbliche limitrofe alle stesse strade.