Coronavirus Modica, esaminate 512 istanze per pagamento affitto

Modica - S’incrementa l’attività del Comune al fine di fronteggiare gli effetti del Covid – 19 che ha messo in seria difficoltà numerose famiglie e gli imprenditori della città.Il sindaco ha reso noto questo pomeriggio, nell’ambito del sostengo economico per il pagamento delle locazioni per immobili di civile abitazione relativi alle pigioni di marzo e aprile 2020, che sono state inviate entro il termine di sabato 11 aprile, per l’istruttoria delle relative pratiche, ben 512 istanze di cui 512 complete e altre 63 in via di soccorso di istruttoria in quanto la documentazione non risulta leggibile.I titolari di queste domande saranno compulsati personalmente al fine di rendere chiarezza nelle documentazioni prodotte. Si procederà adesso al controllo e alla verifica di ogni singola istanza in ordine alla loro ammissibilità utile per beneficare del finanziamento del contributo; successivamente si procederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, dell’elenco degli ammessi e dei non ammessi ai benefici previsti dall’atto deliberativo della giunta municipale, n° 60 del 30 marzo u.s. Attraverso tale elenco, che rimarrà pubblicato tre giorni lavorativi, sarà possibile inoltrare ricorsi.Trascorso il termine e finito l’esame di eventuali ricorsi, si procederà all’assegnazione delle somme con il pagamento diretto del canone di affitto al proprietario dell’immobile. “Stiamo operando con sollecitudine, dichiara il sindaco Abbate, per dare risposte alle esigenze delle famiglie colpite da questa emergenza sanitaria; famiglie senza un reddito certo e senza un contributo economico e quindi impossibilitati a fare fronte al pagamento dell’affitto dell’abitazione. Gli uffici del settore sviluppo economico, intanto, stanno celermente lavorando, al fine di visionare ed esaminare le varie istanze, per fare fronte alle locazioni di immobili ad uso commerciale, artigianale e quelli adibiti agli asili nido, che sono pervenute all’ente.Anche su questo versante delle imprese valuto necessario dare risposte rapide e certe.”