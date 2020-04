Covid Hospital Modica, dimesso altro paziente: 5 i ricoverati

Attualità

Modica – Scende il numero dei ricoverati per Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Oggi sarà dimesso un altro paziente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta del 94enne sciclitano. In totale sono cinque i ricoverati nell'ospedale modicano. In particolare nel reparto di Malattie Infettive rimane il paziente di Noto mentre nel reparto di Rianimazione rimangono ricoverati, il 31enne di Gela, il 70enne e l'85enne di Ragusa e l'83enne di Rosolini.Migliorano le condizione del giovane gelese. In provincia di Ragusa secondo i dati divulgati ieri dal bollettino della Regione Siciliana sono 58 le persone contagiate dal Covid 19.