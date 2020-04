Coronavirus, oggi sanificazione strade a Ragusa: ecco dove

Attualità

Ragusa - Oggi, mercoledì 15 aprile, proseguiranno le operazioni di sanificazione delle aree pubbliche di altre zone della città. Nelle ore diurne, dalle ore 6 alle ore 12, ad essere interessate nelle operazioni di sanificazione saranno le seguenti vie cittadine e tutte le aree alle stesse limitrofe: Via Ten. Antoci, Via Natalini, Via Diaz, via Grotta d’Acqua, piazza Matteotti, via Salvatore, piazza 16-18 maggio, via Felicia Schininà, via Carrubbelle, via Garibaldi, via Rimmaudo, via G. Cartia, via Messina, via Catania, piazza Soferino, via R.. Serra.Intanto sempre l’Ufficio Ambiente che segue tutte le operazioni di sanificazione del territorio comunale, rende noto che è stata prorogata fino al 3 maggio prossimo la chiusura dei tre Centri Comunali di Raccolta.