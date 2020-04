Dieta proteica per perdere peso: menÃ¹ per dimagrire 5 kg

Salute e benessere

La dieta proteica per perdere peso velocemente, fino a 5 kg in una settimana, si basa sul consumo di alimenti proteici che aiutano a dimagrire senza stress. Sono alimenti che possono essere inseriti nel proprio regime alimentare senza ricerche strane al supermercato in quanto sono alimenti semplici e facilmente reperibili. Il segreto della dieta proteica per perdere peso è quello di scegliere il giusto alimento da mangiare nell’arco della giornata. Ecco alcuni alimenti proteici che si possono mangiare nella dieta proteica per dimagrire fino a 5 kg in una settimana: salmone, uova, gamberi, sardine, sgrombo, noci e verdure.Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo, giorno per giorno, della dieta proteica per dimagrire subito fino a 5 kg in una settimana. Lunedì: colazione con un tè o caffè con latte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: pesce a scelta tra branzino, orata, sogliola cotto alla griglia, verdure bollite (cavoli, o verze, o broccoli), insalata mista. Merenda: uno yogurt magro o alla frutta. Cena: petto di pollo alla piastra, bietole o spinaci bolliti, insalata mista.Martedì: colazione con un tè o caffè con latte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: 2 uova sode o strapazzate, zucchine e melanzane alla piastra, insalata. Merenda: uno yogurt magro o alla frutta. Cena: filetto di manzo o vitello, insalata mista. Mercoledì: colazione con un tè o caffellatte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: petto di pollo ai ferri con succo di limone, con peperoni grigliati, e insalata mista.Merenda: uno yogurt magro o una tisana al finocchio. Cena: passato di verdure con 30 grammi di parmigiano e finocchi freschi. Giovedì: colazione con un tè o caffè con latte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: manzo o vitello alla piastra, con cavolfiori bolliti e una macedonia senza aggiunta di zucchero. Merenda: uno yogurt magro o alla frutta. Cena: filetto di pollo o tacchino alla piastra, con verdure grigliate.Venerdì: colazione con un tè o caffellatte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: salmone alla piastra con spinaci o cavolfiori bolliti o al vapore, insalata mista e finocchi. Merenda: uno yogurt magro o alla frutta. Cena: tacchino o pollo ai ferri, insalata mista, 4 finocchi. Sabato: colazione con un tè o caffellatte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: 2 uova sode, zucchine e peperoni alla piastra, insalata mista. Merenda: uno yogurt magro o alla frutta. Cena: filetto di manzo o vitello, insalata mista e verdure grigliate.Domenica: colazione con un tè o caffellatte, 200 gr di yogurt magro bianco o alla frutta. Spuntino: spremuta di arancia o pompelmo oppure succo di frutta senza zuccheri, 200 gr di frutta fresca di stagione. Pranzo: orata o branzino ai ferri con succo di limone, insalata, verdure bollite. Merenda: uno yogurt magro o alla frutta. Cena: filetto di manzo o vitello, funghi al forno o in padella, insalata mista. Durante la dieta proteica bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua ed abolire tutte le bevande zuccherate ed alcoliche.Come sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta proteica non può essere seguita da chi soffre di diabete o altre patologie importanti e dalle donne in gravidanza.