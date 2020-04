Tisana drenante dopo pasqua: ricetta con betulla

Rimedi naturali

Ragusa - La tisana drenante dopo Pasqua ideale da preparare in casa è quella con la betulla. La betulla è una pianta che viene utilizzata principalmente in fitoterapia per le sue proprietà anticellulite e depurative: le sue foglie vengono infatti utilizzate per la preparazione di tisane drenanti , utili soprattutto ad eliminare l'antiestetico effetto a buccia d'arancia. Inoltre è ottima anche come tisana anticistite ed aiuta anche a sgonfiare le gambe, per averle sempre belle e in perfetta forma.Ma vediamo ora come si prepara la tisana drenante alla betulla. Lavate le foglie di betulla e tritatele, fate bollire l'acqua e aggiungete le foglie di betulla (un cucchiaio per ogni tazza). Fate bollire l'acqua per almeno cinque minuti, poi filtrate con il colino. La tisana va bevuta calda e senza zucchero al massimo dsi può dolcificare oìcon un cucchiaino di miele.