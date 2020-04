Coro Lirico Siciliano: l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita

Cultura

Non poteva mancare il Coro Lirico Siciliano, che attraverso i suoi artisti si unisce alla voce di tanti altri artisti del mondo che hanno voluto esprimere un senso di vicinanza a quanti stanno vivendo un momento di particolare passione dovuta alla emergenza sanitaria che sta piegando tutti i paesi del mondo. Una voce che vuole infondere speranza, luce, gioia in un momento buio della storia dell'uomo, che parla di sole, serenità dopo la tempesta, di bellezza e di faro, con la certezza - nel cuore e nell'anima - che la cultura e l'arte possano e debbano essere i traghettatori dell'umanità verso un mondo migliore, che - ce ne accorgiamo oggi più che mai - è possibile e vicino. Arriva dalla Sicilia - terra di bellezze impareggiabili - questo grido di speranza, che coinvolge artisti che - da ogni parte dell'Isola - si sono uniti a colleghi e amici presenti in molte regioni italiane e diverse parti del mondo. 4 marzo 2020: un giorno che ha cambiato le nostre vite, costringendo tutti a fare i conti con se stessi, con le debolezze e fragilità di una umanità che - per troppo tempo - ha pensato di essere invincibile. L'Italia ha pianto migliaia di suoi figli, caduti in una guerra senza quartiere combattuta da un nemico infìdo e invisibile; donne e uomini che non hanno potuto avere nemmeno il conforto dei propri cari e di una preghiera nel momento di lasciare questo mondo.Ma la terribile crisi sanitaria ha permesso di portare alla luce la capacità degli italiani di reagire, contrapponendo alla morte e al silenzio - rotto solo dalle sirene delle ambulanze - un urlo muto ma potentissimo, fatto solidarietà, spirito di sacrificio, abnegazione ed eroismo di tanti semplici cittadini, oltre che di medici, infermieri, volontari. Oggi, a distanza di più di un mese da quel maledetto 4 marzo, vogliamo portare un messaggio non solo di speranza e gioia, ma di determinazione e consapevolezza che anche un nemico così subdolo si può combattere e la guerra si può vincere!Con la gioia nel cuore e con tutta l'anima dedichiamo al mondo - di cui, fieri italiani, ci sentiamo cittadini - questo inno universale:Che bella cosa una giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa​, Che bella cosa una giornata di sole. Con la speciale e amichevole partecipazione dell'attrice Fioretta Mari