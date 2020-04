Ricetta dietetica da 300 calorie: pesce al cartoccio

Cucina

Ragusa - La ricetta dietetica da 300 calorie facile da preparare è quella del pesce al cartoccio. Ecco come si prepara.Il pesce al cartoccio si prepara incartando nell'alluminio o nella carta forno pesci interi, come ad esempio le orate o le spigole, oppure dei filetti di pesce. Ecco le fasi di preparazione: preparare dei rettangoli di carta forno, adagiate su ognuno un filetto di pesce a piacere, quale salmone, merluzzo o altro. Aggiungervi delle fettine di pomodoro e di zucchine, oppure fettine di zucchine e carote, qualche cappero, dell'aglio e delle erbe aromatiche quali salvia, timo o rosmarino.Incartare il pesce nella carla forno e cuocere il pesce al cartoccio in forno per una ventina di minuti.