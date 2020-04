Dieta settimanale delle insalate per dimagrire 4 kg: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta settimanale delle insalate per dimagrire 4 kg: menù Dieta settimanale delle insalate per dimagrire 4 kg: menù

La dieta settimanale delle insalate può far dimagrire fino a 4 kg. La dieta delle insalte è una dieta che consente di perdere peso velocemente mangiando in maniera sana. Durante la dieta settimanle delle insalate è vietato bere ogni tipo di bevanda alcolica, succhi o bevande zuccherate. Bisogna invece bere almeno un litro e mezzo di acqua ed infusi, tisane o tè verde. Ma vediamo cosa si amgia nella dieta settimanale delle insalate in un menù completo giorno per giorno per dimagrire velocemente fino a 4 kg.Lunedì: colazione con un caffè , una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato.Spuntino: una porzione di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Colazione con uno yogurt scremato, una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: uno yogurt scremato. Pranzo : Insalata di lattuga, pomodori, sedano carota grattugiata. Una porzione di pesce alla griglia, al forno o lesso. Un frutto a piacere eccetto la banana. Merenda: un tè verde o una tisana al tarassaco o finocchio. Cena: insalata di lattuga, pomodori, tonno, olive nere, cipolla e cetrioli. Martedì: colazione con uno yogurt scremato, una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: uno yogurt scremato.Pranzo: insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota, un filetto di vitello cotto alla griglia. Merenda: una tisana o un tè verde o uno yogurt scremato. Cena: insalata di fagiolini, polpa di granchio e pomodoro. Mercoledì: colazione con un caffè , una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato.Spuntino: una porzione di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Pranzo: insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota, una porzione di frutti di mare alla griglia. Merenda: un tè verde o una tisana. Cena: insalata di lenticchie con tonno, cipolla, peperone e uovo sodo.Giovedì: colazione con uno yogurt scremato, una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: uno yogurt scremato. Pranzo: insalata di lattuga, pomodori, sedano e carota tagliata, una porzione di pesce alla griglia, al forno o lesso. Merenda: un grappolino d'uva. Cena: insalata di carciofi, asparagi, mais, pomodoro, cipolla, sedano, uovo sodo e tonno al naturale. Venerdì: colazione con un caffè , una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato.Spuntino: una porzione di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Pranzo Insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota. Un filetto di pollo cotto alla griglia. Merenda: una tisana o uno yogurt scremato. Cena: insalata di pollo lesso, mela e ananas al naturale con salsa di yogurt scremato.Sabato: colazione con uno yogurt scremato, una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: uno yogurt scremato. Pranzo: insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota, una porzione di frutti di mare alla griglia. Merenda: una mela. Cena: insalata di patate lesse, tonno, polpa di granchio, pomodori, peperoni e cipolla. Domenica: colazione con un caffè , una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato.Spuntino: una porzione di frutta fresca senza aggiunta di zucchero. Pranzo: un piatto di pesce alla griglia, lesso o al forno e una banana. Merenda: una spremuta di arancia. Cena: insalata di asparagi con gamberi.Come sempre nelle notre diete raccomandiamp di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima seguire qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. La dieta delle insalatae non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.