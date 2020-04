Dieta dopo Pasqua: perdi 3 kg in una settimana

Salute e benessere

La dieta dopo Pasqua per dimagrire fino a 3 kg si basa sul consumo di molte verdure e frutta di stagione.La dieta è varia e semplice da seguire. ma vediamo subito un esempio di menù settimanale su cosa mangiare ogni giorno per perdere peso in quarantena. Lunedì: colazione con 150 gr. di latte parzialmente scremato; 4 fette biscottate integrali 30 gr. Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: verdure al vapore e 50 gr. di prosciutto crudo , 300 gr. di lattuga. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: 100 gr. di vitello o pollo cucinato a piacere con contorno di fagiolini conditi con olio e limone o pomodori; 200 gr. di frutta frescaMartedi: colazione con uno yogurt magro e 4 fette biscottate integrali 30 gr. Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: 200 gr. di patate lesse; 120 gr. di merluzzo; 200 gr. di frutta fresca. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: coniglio e 200 gr. di frutta fresca. Mercoledì: colazione con 150 gr. di latte parzialmente scremato; 4 fette biscottate integrali 30 gr. Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: insalata di pomodoro e basilico senza olio; 50 gr. di mozzarella o bocconcino; 300 gr. di pomodori; 200 gr. di frutta fresca. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: 100 gr. di pollo o tacchino alla piastra; 180 gr. di piselli; 200 gr. di frutta fresca.Giovedì: colazione con uno yogurt magro e 4 fette biscottate integrali 30 gr. Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: 50 gr. di prosciutto crudo (parte magra); 300 gr. di zucchine; 200 gr. di frutta fresca. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: 75 gr. di pane integrale; 2 uova bollite; 300 grammi di spinaci lessati e conditi con olio e limone; 200 gr. di frutta fresca. Venerdì: colazione con 150 gr. di latte parzialmente scremato; 4 fette biscottate integrali 30 gr. Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: 120 gr. di tonno in scatola al naturale; 300 gr. Insalata verde; 200 gr. di frutta fresca. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: 75 gr. di pane integrale ;100 gr. di pollo o tacchino alla piastra; 300 gr. di broccoletti; 200 gr. di frutta fresca.Sabato: colazione con uno yogurt magro e 4 fette biscottate integrali 30 gr.Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: 2 uova bollite; 300 gr. cicoria; 200 gr. di frutta fresca. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: 200 gr. di patate lesse; 120 gr. di pesce spada alla griglia; 300 grammi di insalata verde; 150 gr. di frutta fresca. Domenica: colazione con 150 gr. di latte parzialmente scremato; 4 fette biscottate integrali 30 gr. Spuntino: 200 gr. di frutta fresca. Pranzo: 120 gr. di orata o spigola alla piastra; 300 gr. insalata e pomodori; 200 gr. di frutta fresca. Merenda: 200 gr. di frutta fresca. Cena: 100 gr. di vitello o pollo cucinato a piacere con contorno di finocchi o carote; 200 gr. di frutta fresca.