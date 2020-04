Attualità

Modica, sindaco: la morte di Ettore Rizzone ci rattrista

Modica - "La scomparsa di Ettore Rizzone, figura di sindacalista impegnato, preparato e coerente con le sue idee, ci rattrista e ancora di più oggi in cui tutta la comunità modicana sta vivendo un periodo d’isolamento forzato". E' quanto scrive in una nota il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. " Per tale ragione non ci sarà possibilità alcuna di rendergli omaggio. Diamo, però, - dice Abbate - il giusto riconoscimento ad una persona che ha caratterizzato, pur nel quadro di una dialettica vivace e tenace, un periodo lunghissimo nel rapporto sindacale con l’amministrazione comunale, prima da dipendente e poi ancora in quiescenza da responsabile sindacale non mancando, con puntualità e puntiglio, gli appuntamenti con il confronto in sede di delegazione trattante e con gli incontri con l’amministrazione sino a poco tempo fa.Un esempio di sindacalismo vecchio stampo a tutela dei diritti dei lavoratori senza riserve e preclusioni. Alla famiglia di Ettore Rizzone esprimo le condoglianze mie personali e dell’amministrazione comunale".