E' morta a Modica Daniela Boscarino

Modica - Deceduta la signora Daniela Boscarino, presidente dell' Ecosezione Cava d'Ispica del Movimento Azzurro. Le nostre condoglianze. Grati per l’attività svolta in favore della città. Un altro doloroso decesso si è registrato oggi. E’ scomparsa prematuramente, con nostra grande tristezza, la signora Daniela Boscarino, presidente dell’Ecosezione Cava d’Ispica dell’associazione Movimento Azzurro di Modica, dopo lunga e dolorosa malattia accettata con fede cristiana. Il Movimento Azzuro è stato protagonista in questi anni per una costante e qualificata collaborazione con il Comune grazie ad una convenzione per la salvaguardia e la tutela dei beni ambientali, culturali e museali della città.Basta pensare all’apertura e alla gestione del Castello dei Conti. La signora Daniela Boscarino ha dimostrato, nel corso di questi anni, grande sensibilità e disponibilità nel raggiungere gli obiettivi che il Movimento Azzuro si è proposto di cogliere a beneficio della collettività. Alla famiglia vadano le condoglianze mie personali e dell’amministrazione comunale.