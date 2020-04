Coronavirus e Pasqua 2020 a Modica: i modicani sono rimasti tutti a casa FOTO

Attualità

Modica - E’ stata una Pasqua che ha registrato la grande maturità dei modicani. Le nove pattuglie messe in campo dalla polizia locale hanno avuto ben poco da fare durante l’intera giornata, senza registrare assembramenti di alcun genere. Nemmeno le poche segnalazioni giunte alla centrale operativa hanno trovato conferma. Anche nelle frazioni di Marina di Modica e Maganuco, tutto era nella regola. Gli annunciati barbecue non ci sono stati mentre strade e piazze erano desolatamente deserte.In città pochissimi i veicoli in circolazione, tutti controllati e i cui conducenti avevano autocertificazione valida per muoversi. Un mezzo della Protezione Civile ha girato per la città invitando la gente a rimanere in casa per non vanificare gli sforzi e i sacrifici sinora fatti. Oggi le forze della “Locale” saranno confermate, divise tra la città e il mare. Si auspica che anche per il giorno di Pasquetta, confermi in trend di ieri.