Sicilia

Allarme Sea Watch: 260 persone su 4 imbarcazioni abbandonate in alto mare

Palermo, 12 apr. - - "In queste ore, nel #Mediterraneo, ci sono circa 260 persone a bordo di quattro imbarcazioni. Abbandonate in alto mare dagli Stati europei, che fingono di non vederle. Chiediamo alle autorità di attivarsi per prestare loro soccorso, ora. Nessuno deve essere lasciato indietro". E' quanto si legge in un tweet di Sea Watch Italia.