La dieta molto facile e veloce per dimagrire fino a 4 kg. E’ una dieta che può essere seguita una volta al mese ed è ipocalorica. Nel momento in cui si decide di intraprendere la dieta dei tre giorni, si comincia ad avere una maggiore necessità di informazioni in merito alla propria salute ed equilibrio alimentare per il benessere del proprio organismo. In questo modo sarà più facile raggiungere e mantenere il proprio peso forma ideale. In ogni caso come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo come sempre, prima di intraprendere qualunque dieta dimagrante, di consultare il proprio medico o nutrizionista, in modo da comprendere se il regime sia adatto alla propria costituzione fisica, in relazione all’età e tutta una serie di altri fattori fondamentali.Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dei 3 giorni molto facile e veloce. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato (gr 100), caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. In alternativa al caffè si può scegliere del tè o orzo a piacere, con un cucchiaino di zucchero e due fette biscottate. Verso metà mattina, si può mangiare un kiwi, oppure uno yogurt magro da 125 g o andrà bene anche della frutta. Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato (una confezione da 80 g), accompagnato da pomodori oppure insalata o fagiolini e 40 g di pane, vale a dire mezza rosetta ad esempio, oppure un pacchetto di cracker da 25 g. A metà pomeriggio, ci si può concedere un cioccolatino da 10 gr.Cena: un petto di pollo (130 g), insalata verde mista oppure delle zucchine, condite con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, accompagnato da 40 g di pane. Alternativa al tonno per pranzo potrebbero essere anche 150 g di patate al vapore, 200 g di peperoni arrostiti e conditi con olio a crudo e poco sale, 70 g di ricotta. Secondo giorno: colazione come il primo giorno. A metà mattina, uno yogurt magro da 125 g oppure alla frutta, come ad esempio un kiwi. Per pranzo, del formaggio light spalmabile da 60 g, pomodori, dell’insalata o fagiolini a piacere e per condire un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e pane 40 g o un pacchetto di cracker da 25 g. A metà pomeriggio, sempre un cioccolatino da 10 gr oppure un mandarino, a scelta.Mentre per cena del pesce 140 g, insalata verde mista o zucchine condite con un cucchiaino di olio e accompagnato con 40 gr di pane. Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte e due biscottini integrali. Per pranzo si può optare per del salmone cotto al vapore e 50 gr di songino condito con olio a crudo. Per lo spuntino del pomeriggio si può anche optare per una sana spremuta di arancia. Mentre per cena potreste anche preparare una zuppa di legumi e 1 uovo sodo.