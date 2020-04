Attualità

Modica, 49enne ustionato trasferito in elisoccorso FOTO

Modica – E’ stato trasferito in elisoccorso per gravi ustioni di secondo e terzo grado il modicano, un 49enne A.P., rimasto vittima di un’esplosione avvenuta oggi nella sua abitazione in Via Dente Crocicchia nella vanella 72 a Modica. L’uomo ha riportato ustioni nel cinquanta per cento del corpo e subito dopo le prime cure al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica ne è stato deciso il trasferimento in elisoccorso al Civico Grandi Ustioni di Palermo. Secondo le prime informazioni l’esplosione è avvenuta per una bombola a gas.Il forte boato ha subito fatto scattare l’allarme dei vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco. La deflagrazione ha sventrato l’immobile ed i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per avere ragione delle fiamme. L’uomo era in casa insieme al suo cane, rimasto ustionato e affidato alle cure di un veterinario.