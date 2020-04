Attualità

Covid Hospital Modica, nuovo ricovero nella notte in Rianimazione Covid Hospital Modica, nuovo ricovero nella notte in Rianimazione

Modica - Un nuovo ricovero per Covid 19 nelle notte all’ospedale Maggiore di Modica. Si tratta di un uomo di 85 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione. Salgono così a 4 i ricoverati in Rianimazione e 3 in Malattie Infettive, da dove ieri era stata dimessa la coppia di Comiso. In totale in provincia di Ragusa, secondo i dati divulgati dalla Regione Siciliana nella giornata di ieri sono 55.