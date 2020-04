Salute e benessere

La dieta facile dei 3 giorni per dimagrire subito 2 kg è ipocalorica ed è ricca di frutta e verdura. La dieta facile dei 3 giorni si basa su 3 pasti principali che prevedono carboidrati che si trovano soprattutto in cereali e frutta, proteine (di cui sono ricchi legumi e derivati, uova, formaggi, pesce, carne),i grassi (specialmente quelli “buoni”, contenuti in olio extravergine d’oliva, semi e frutta secca) e infine le vitamine, i minerali e gli antiossidanti dei vegetali freschi. Ma vediamo cosa si mangia nei tre giorni della dieta facile per dimagrire fino a 2 kg.Lunedi: colazione con uno yogurt bianco magro (150 g) con muesli senza zuccheri aggiunti (30 g). Spuntino: 1 mela. Pranzo: una porzione di riso condito consemi di sesamo, olio e salsa di soia + filetti di pesce bianco (100 g) + insalata mista. Spuntino: centrifugato di carote allo zenzero. Cena: burger di seitan e radicchio alla piastra con crema di zucca. Martedì: colazione con un bicchiere di lattevaccino o vegetale (150 ml) con 30 g di fiocchi di avena, qualche chicco di uvetta e 1-2 noci. Spuntino: spremuta di agrumi. Pranzo: pasta integrale e fagioli (50 g di pasta e 150 g di legumi cotti) + insalata mista.Merenda: una tisana e due noci. Cena: tofu affumicato (80 g) oppure petto di pollo (100 g) alla piastra + fette di zucca al forno. Mercoledì: colazione con un caffè d’orzo + pane integrale (30 g) con 1-2 cucchiaini di composta ai frutti di bosco + 1 banana piccola. Spuntino: frullato di sola frutta. Pranzo: risotto (60 g di chicchi) agli spinaci con parmigiano in scaglie (30 g) + insalata di carote con semi di girasole.Merenda: una tisana e due mandorle. Cena: passato di verdure con crostini integrali (40 g) + purè di ceci lessati (150 g) ed erbette al vapore.Come facciamo sempre nelle diet pubblictae sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista soprattutto se si soffre di patologie importnati come il diabete e non solo.