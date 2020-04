Salute e benessere

La dieta dimagrante per diabetici deve seguire delle linee guida particolari. Perdere peso se si è diabetici non è semplice in quanto bisogna fare attenzione a cosa si mangia e fare esercizio fisico, due concetti salutari per i diabetici. Inoltre prima di cominciare una dieta chi soffre di diabete deve consultare il proprio medico di famiglia. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio indicativo di menù (varie opzioni)della dieta dimagrante per diabetici.Colazione: un caffè con latte scremato o infuso di tè rosso o di tè verde. Spuntino di metà mattinata: una porzione di frutta o uno yogurt magro o due fette di pane integrale tostato, con fesa di tacchino o con formaggio fresco. Pranzo: insalata di pasta fredda con pomodoro, lattuga, mais, pollo, uova e verdure. E’ importante non aggiungere maionese e sostituirla piuttosto con alternative quali l’olio d’oliva, la salsa di yogurt o di soia. In alternativa a pranzo si puo mangiare insalata mediterranea o pomodoro con origano e formaggio fresco o melanzane o peperoni ripieni con straccetti di pollo.Merenda: latte scremato con o senza caffè o succo di limone o di pompelmo o ancora infuso di tè rosso o di tè verde. Cena: insalata con pomodoro, lattuga, uovo sodo, tonno e cipolla, verdura grigliate o sogliola alla piastra o vitello alla piastra. E’ importante per facilitare la perdita di peso in caso di diabete è consigliato vivamente di associare a questa dieta un pò di esercizio fisico a bassa intensità.