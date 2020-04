Vigilia di Pasqua Modica, cioccolato per bambini delle suore Carmelitane FOTO

Attualità

Modica - Alla vigilia di Pasqua un gesto che scalda i cuori di tutti noi.Lo scrive in un post su facebook, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Due aziende locali – scrive Abbate - che stanno lottando come tutti con gli effetti delle misure di contenimento, hanno voluto regalare ugualmente una Pasqua meno triste ai tanti bambini delle suore Carmelitane e Benedettine e agli anziani ospiti dell'Oasi Cusmaniana. Grazie al sempre prezioso aiuto della Protezione Civile di Modica, tra ieri e oggi sono stati consegnati biscotti e uova di cioccolato in grande quantità. Complimenti a Andrea Iurato di CASALINDOLCI e a Cassibba Prodotti Dolciari”.