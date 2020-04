Covid Hospital Modica, dimessa la coppia di Comiso: 6 i ricoverati

Attualità

Ragusa, 11 aprile 2020 – In tardi mattinata dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Covid-19 di Modica, è stata dimessa la coppia di coniugi di Comiso. Un saluto commosso da parte del personale del reparto che, in queste settimane, li ha curati e anche un po' coccolati. Uno sguardo di gratitudine si è disegnato nei volti dei due coniugi. Una notizia positiva che rende orgogliosi il personale e la Direzione dell’Asp. Nel reparto restano ricoverati tre persone e altre tre in Terapia Intensiva.Intanto, allo stato attuale, non si registrano nuovi casi di positivi al Covid-19 in provincia di Ragusa. 100 tamponi sono stati raccolti, nella data odierna, che verranno processati al più presto.