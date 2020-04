Coronavirus Ragusa, controlli su tutta la fascia costiera a Pasqua e Pasquetta

Attualità

Ragusa- I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa stanno svolgendo un servizio coordinato a largo raggio sulla fascia costiera. I militari dell’Arma sono dislocati in tutti i comuni costieri della fascia iblea e stanno svolgendo diversi servizi di controllo del territorio, con numerosi posti di controllo finalizzati alla verifica delle disposizioni per il contenimento del contagio. In particolare, in ossequio alle direttive impartite dalla Prefettura, sono intensificati i servizi di prevenzione sia con pattuglie in auto con i colori d’istituto che con l’ausilio del 12° nucleo elicotteri di Catania che ha fornito per i particolari controlli il supporto dall’alto.Un importante numero di uomini contrasterà ogni forma di criminalità, soprattutto i possibili reati predatori che potrebbero verificarsi in danno delle abitazioni della fascia costiera. Il servizio rinforzato coinvolge pattuglie sia delle Stazioni Carabinieri che dei Nuclei operativi e Radiomobili ed è articolato su vari quadranti orari e su tutte le arterie stradali.