Asd Ragusa Calcio 1949 mette in rilievo il gran cuore degli ultras iblei

Ragusa - L’Asd Ragusa Calcio 1949 intende mettere in rilievo la grande opera di solidarietà che gli Ultras Iblei stanno portando avanti in questi giorni di emergenza sanitaria. Il popolo azzurro sta dimostrando di possedere un cuore straordinario che batte per i bisognosi o semplicemente per chi ha necessità di un sorriso in questi momenti così difficili. Ecco perché vanno applauditi tutti i componenti del gruppo Ultras Iblei che, in questi momenti così complicati, si stanno adoperando per distribuire uova pasquali un poco ovunque, tra ospedale e case famiglia.Una piccola attenzione che, però, è stata parecchio apprezzata tanto è vero che tutti hanno deciso di farsi scattare una foto con la sciarpa che inneggia al Ragusa. Davvero una prova straordinaria per la quale la società azzurra non finirà mai di ringraziare questi ragazzi che, oltre a fare battere il cuore per la loro squadra, hanno dato prova sempre più di una notevole umanità e carico d’animo, qualità che assumono un valore doppio in questa fase storica davvero straordinaria. Il modo migliore per augurare a tutti la buona Pasqua.