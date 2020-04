Dieta delle zucchine, ecco il menÃ¹ dei 7 giorni per dimagrire 4 kg

Salute e benessere

Dieta delle zucchine, ecco il menù dei 7 giorni per dimagrire 4 kg Dieta delle zucchine, ecco il menù dei 7 giorni per dimagrire 4 kg

La dieta delle zucchine per dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni è semplice da seguire. E’ una dieta che si basa principalmente sul consumo di zucchine ogni giorno abbineta naturalmente ad altri alimenti. La dieta delle zucchine per dimagrire fino a 4 kg è depurativa ed adatta per chi vuole perdere peso subito. La zucchina è ipocalorica, ha infatti circa 17 calorie ogni 100 grammi. Inoltre la zucchina è ricca di vitamine, calcio, minerali, fibre, magnesio, antiossidanti e fosforo e ha proprietà diuretiche. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale per dimagrire con la dieta delle zucchine fino a 4 kg in una settimana.Lunedì: colazione con un tè o caffè, due biscotti, un frutto. Spuntino: tè oppure un frutto fresco. Pranzo: 70 g di pasta al pomodoro, 200 g di zucchine al vapore o lesse. Cena: fettina di pollo alla griglia, 200 g di zucchine alla griglia condite con olio a crudo. Martedì: colazione con uno yogurt magro con cereali integrali. Spuntino: frutto fresco o spremuta di frutta fresca. Pranzo: 60 g di riso integrale condito con zucchine in padella. Cena: 200 g di salmone al vapore, 200 g di zucchine al vapore. Mercoledì: colazione con 150 ml di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali. Spuntino: frutto fresco, spremuta di arancia o centrifugato di frutta fresca. Pranzo: zuppa di legumi. Cena: frittata di zucchine con due uova.Giovedì: colazione con un tè o un caffè, due biscotti e un frutto.Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 70 g di pasta condita con zucchine in padella. Cena: 2 zucchine ripiene con carne di bovino adulto. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti.Spuntino: un frutto o un centrifugato di frutta fresca. Pranzo: 60 g di riso basmati condito con zucchine lesse e olio a crudo. Cena: 200 g di filetto di merluzzo, 200 g di zucchine in padella. Sabato: colazione con uno yogurt magro, una manciata di cereali integrali.Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 2 patate bollite condite con olio a crudo, 200 g di zucchine bollite.Cena: una fettina di tacchino alla griglia, 200 g di zucchine alla griglia.Domenica: colazione con un tè o un caffè, due biscotti ed un frutto fresco. Spuntino: un frutto fresco. Pranzo: 50 g di minestra nel brodo di pollo, 200 g di pollo bollito.Cena: una fettina di vitello alla griglia, zucchine alla griglia condite con olio a crudo. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. La dieta delle zucchine non è adatta a chi soffre di patologie importanti come il diabete e alle donne in gravidanza.