Tisana per digerire: ricetta della nonna

Ragusa - La tisana per digerire più consigliata dalla nonna rimane qualla con le foglie di alloro. L’alloro è tra le piante dalle proprietà digestive più raccomandate grazie al contenuto di eugenolo ed eucalipto, oli essenziali che favoriscono il processo digestivo. Ma vediamo come si prepara la tisana con le foglie di alloro: portate ad ebollizione 2 foglie di alloro ben pulite in acqua per almeno 5 minuti e lasciate in infusione per lo stesso tempo. Filtrate e bevete. Il suo sapore è molto gradevole e aiuta anche ad alleviare problemi intestinali.Potete anche preparare una tisana con una foglia di alloro, mezzo cucchiaino di semi di finocchio e la scorza di un limone. Fate bollire questi ingredienti e poi lasciate in infusione per 5 minuti, filtrate e bevete, magari con l'aggiunta di un po' di miele. Chi preferisce potrà aggiungere anche una fettina di zenzero fresco.