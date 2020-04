Biscotti di Savoia: ricetta ragusana

Cucina

Ragusa – I biscotti Savoia sono dei dolci tipici della tradizione ragusana per le festività. Sono dei biscotti al cacao e mandolre facili da preparare. Vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e la preparazione. Ingredienti per impasto: 4 uova, gr. 500 di zucchero, gr. 450 di farina 00, gr. 100 di cacao, una bustina di lievito e 100 grammi di strutto. Ora gli ingredienti per il ripieno: zucchero, mandorle pelate e frullate e liquore per aromatizzare tipo grappa. Ora vediamo come si preparano: versate in una spianatoia la farina, lo zucchero, il cacao e le uova. Amalgamare bene.Aggiungere lo strutto e il lievito e lavorare l'impasto ulteriormente. In un'altra ciotola impastare le mandorle pelate e tritate, lo zucchero ( un cucchiaio) e la grappa (un cucchiaio). Poiprendete l’impasto e formate dei rotoli e schiacciate la parte centrale dove inserirete il ripieno e poi ripìunite le estremità (richiudendo il rotolo). Dopo aver riscaldato il forno a 180° infornate i biscotti per 15 minuti circa. Poi dopo averli fatto raffreddare spolverate con lo zucchero a velo.