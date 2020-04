Attualità

Pozzallo, sindaco: fare chiarezza su percorso migrante positivo al Covid 19 Pozzallo, sindaco: fare chiarezza su percorso migrante positivo al Covid 19

Pozzallo - In merito alla questione del migrante positivo al covid 19 nell’Hotspot di Pozzallo, non si riesce a comprendere come in due diverse località come Lampedusa e Porto Empedocle, dal punto di vista sanitario , non sia stata evidenziata nessuna patologia cosi come avvenuto prontamente a Pozzallo. Ogni migrante nel trasferimento da una sede ad un'altra è accompagnato sempre da una certificazione medica redatta da un sanitario nel luogo di provenienza che attesta le condizioni psicofisiche e le eventuali patologie. Per quello che ci risulta nessuna patologia degna di nota è stata comunicata alle Autorità preposte, segno che, secondo i sanitari del posto di provenienza, tutto era nella norma.Bene ha fatto la Procura della Repubblica di Ragusa ad aprire un fascicolo di inchiesta per accertare eventuali responsabilità.