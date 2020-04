Ospedale Ragusa, donati ai bambini della Pediatria coniglietti di cioccolato

Attualità

Ragusa, 10 aprile 2020 - “La mia idea è quella di regalare un sorriso a ogni bambino presente in reparto, agli infermieri, ai medici, un piccolo coniglietto di cioccolata” con questa lettera il giovane artigiano ragusano ha voluto “addolcire” la degenza, in ospedale, dei piccoli pazienti ma anche il lavoro del personale sanitario. Una dolce sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria, questa mattina, infatti, Enrico Vicari – House Manager – ha consegnato nelle mani del personale della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero il grosso quantitativo di coniglietti di cioccolato.La Direzione del Presidio Ospedaliero e dell’’Unità Operativa di Pediatria, hanno ringraziato il protagonista “di questo bellissimo e dolce gesto di solidarietà”.