Coronavirus Modica, obbligo di mascherine, guanti e disinfettanti per tutti

Modica - "In base al decreto odierno del Presidente Musumeci, mascherine, guanti monouso e igienizzante diventano un obbligo per i lavoratori dei negozi di generi alimentari". Lo annuncia il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post pubblicato eìieri sera sul suo profilo Facebook. "L'obbligo di mascherina o in alternativa di un indumento per coprirsi bocca e naso vale invece per tutti coloro che devono uscire da casa".