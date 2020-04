Coronavirus Modica, morto anziano ricoverato in Malattie Infettive

Attualità

Ragusa, 10 aprile 2020 - Un migrante tra i casi di persone positive al CoViD-19 in provincia di Ragusa. Salgono, per fortuna lentamente, i casi di positività al COVID nella provincia di Ragusa. Due pazienti, intanto, sono stati dimessi dal reparto di Malattie Infettive. Si registra un nuovo ricovero proveniente da Noto. Purtroppo, si sono aggravate, improvvisamente, le condizioni di un anziano paziente proveniente da fuori provincia che è deceduto nel reparto di Malattie Infettive, pochi minuti fa. Tra i positivi un migrante dell’hot spot di Pozzallo, giunto nella mattinata di ieri, che oggi è, però, asintomatico ed è isolato all’interno della struttura dove si stanno seguendo le procedure previste di sanificazione e di controllo degli operatori sanitari.Agli stessi verrà effettuato il tampone nei prossimi giorni. L’Azienda Sanitaria di Ragusa ha informato le ASP di Palermo e Agrigento ai fini di una sorveglianza epidemiologica su eventuali contatti stretti con operatori. Da stamattina in funzione i punti di prelevamento tamponi a Scicli, Comiso e Ragusa presso i quali si sono recati cittadini contattati dall’ASP per effettuare il prelievo. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni. Fino a ieri sera sono stati effettuati quasi 1300 tamponi a cui si aggiungono i numerosi prelievi, fatti oggi, e, al momento, sono in attesa di essere processati, presso il Laboratorio, oltre 200 tamponi.