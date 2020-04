La ricetta per non ingrassare, ecco la dieta da 1000 calorie: menÃ¹

Salute e benessere

La ricetta per non ingrassare è quella di seguire la dieta da 1000 calorie. Si tratta di una dieta ipocalorica che aiuta dimagrire senza lo stress di patire la fame. La ricetta per non ingrassare è quella di mangiare una grande varietà di alimenti ipocalorici e soprattutto di alimenti che fanno bene alla salute ovvero verdure e frutta di stagione. Ma vediamo in un menù settimanale completo cosa mangiare nella dieta da 1000 calorie al giorno per dimagrire fino a 3 kg e non ingrassare.Lunedì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Spuntino: una pera o due kiwi. Pranzo: 200 grammi di insalata di lattuga condita con olio di oliva, aceto e sale; 150 grammi di pollo ai ferri o 120 grammi di carne magra (vitello). Cena: 150g di noodle, 150 g di nasello ai ferri, 100g di verdure cotte e un pomodoro condito con sale, aglio, olio e prezzemolo. Martedì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: 150g di fagiolini cotti, 150 g di carne di vitello alla griglia e 150g di frutta fresca. Cena: 1 uovo alla coque, 200g di nasello, 150g di merluzzo bollito o alla griglia e 125g di budino di riso.Mercoledì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: 200g di minestrone di verdure, 150g di bistecca alla griglia, 100g di purè di patate, un pomodoro arrosto. Cena: 150g di minestra, insalata di pomodoro. Giovedì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: 200g di insalata di lattuga, pomodoro, cetriolo, asparagi e cipolla condita con sale, olio e aceto; 200g di paella di carne o di pesce (a piacere) e 25g di pane integrale con 50g di formaggio fresco. Cena: 150g di carciofi saltati in padella con 25g di prosciutto magro, privo del grasso; 150g di cernia alla griglia condita con succo di limone.Venerdì: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.Pranzo: 200g di minestrone di verdure, 100g di orata al forno. Cena: una frittata fatta con due uova, 150g di cavolfiore lesso o di fagiolini conditi con un po’ d’olio, 2 pomodori e un dolcetto per risollevare l’umore. Sabato: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: 150g di carne rossa alla griglia e 100g di indivia. Cena: uova strapazzate, 100g di spinaci. Domenica: colazione con un caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali. Pranzo: 150g di bistecca alla griglia e spinaci al vapore.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di biadete o altre patologie importanti. La dieta sopraelencate è indicativa in quanto la dieta deve essere sempre elabota da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.